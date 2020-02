Um ano e a liderança do governo Gladson Cameli e Major Rocha, já vai mudar pela terceira vez em apenas um ano e um mês de governo.

Gerlen Diniz (Progressistas) iniciou o governo assumindo o posto que até então era cobiçado e respeitado, depois de três meses deu lugar ao colega Luiz Tchê (PDT), recém-chegado na base do governo.

O desgaste entre a base, fez com que o PDTista saísse e desce lugar ao Gerlen novamente, que passou pior período de desgaste e embates das pautas antipopular na ALEAC.

Na primeira sessão depois do recesso parlamentar, uma declaração do líder Gerlen deixou todos espantados, tanta imprensa e ainda mais os colegas da base.

O parlamentar anunciou que possivelmente deixará a liderança do governo nos próximos dias, pois precisa se dedicar ao projeto de pré-candidatura a prefeito de Sena Madureira e que por isso precisaria transferir a missão para um colega com mais tempo de dedicação na tarefa.

Na bolsa de aposta, os mais cotados para assumir a liderança depois da saída de Gerlen são os de. José Bestene (progressistas), este já escorregou e declarou apoio na continuidade de Gerlen na condução dos trabalhos, Cadmiel Bomfim (PSDB), partido do vice Major Rocha e que já ocupa o posto de vice-líder, mas que não quer nem ouvir falar em liderança.

O deputado Luiz Tchê também foi ventilado como uma possibilidade de retornar, mas que pelo desgaste e desprestígio com a base, dificilmente aceitará o retorno, apesar de ter apoio da oposição ao governo.

As cobranças dos deputados por cargos, a falta de unidade nas matérias e defesa coletiva do governo, deixam o cargo de líder como uma verdadeira alma penada e longe das pretensões de quase todos deputados da base do governo.

Com a chegada do governador Gladson Cameli da viagem à Brasília, Gerlen deve despachar com ele no palácio e externar suas queixas e quem sabe não seja convencido a permanecer no cargo.