É provável que a população acreana não tenha esquecido do episódio em que a polícia federal mostrou a sua força e desarticulou uma quadrilha que através da política do nosso estado, lesou o erário público a começar no município de Brasileia que pela primeira vez em centena de anos teve o seu nome estampado nas páginas policiais dos jornais Acreanos.

Quem não lembra, que em um passado pouco distante, a Policia Federal realizou a operação Metástase, com intuito de busca e apreensão de documentos, computadores e sete mandatos de condução coercitiva e a prisão do ex-prefeito de Brasiléia Aldemir Lopes (MDB)?

A Polícia Federal resolveu chamar a operação de “Metástase” porque as investigações se iniciaram apurando irregularidades na área de saúde da cidade. Logo depois, descobriu-se um enorme esquema espalhado por quase toda a estrutura de governo do município (na Prefeitura, há época).

Esta Operação e todo o seu desenrolar, resultou ainda na prisão daqueles políticos, inclusive o ex-prefeito Everaldo Gomes, que após toda essa situação, saiu da direção do MDB de Brasileia, devido não haver mais condições de permanecer à frente da sigla sem que manchasse a imagem do partido, comprometendo as expectativas de um dia voltar ao poder municipal.

A manobra foi tanta que após essa situação até o nome do partido foi mudado de Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) para Movimento Democrático Brasileiro (MDB) com o intuito de dispersar a opinião pública e dar um ar de novo, mas de novo não se tem nada.

Mas nem por isso Aldemir abriu mão da política, pois após ser posto em liberdade, passou a atuar na direção do MDB em Rio Branco, ocupando o cargo de secretário-geral, onde na campanha de Gladson Cameli, foi um dos tomadores de decisões e desde então voltou a se entranhar na política acreana, onde permanece desde então.

Com o processo eleitoral as portas, o MDB vai contar corriqueiramente com o Guru sendo mandatário principalmente na região do alto acre composta pelos municípios de Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil, já que para a região oposta, o MDB conta com o Leão do Juruá (Vagner Sales que é considerado junto de Aldemir os maiores ficha suja do estado).

O grupo político de Aldemir continua ativo, tudo leva a crer que no município de Brasileia o guru apostará todas as suas fichas na eventual pré-candidatura da ex-deputada Leila Galvão, que até o momento não confirmou sua ida para o MDB, mas a informação que se tem é de que Leila permanecerá na Frente Popular, isso significa que talvez o MDB esteja fazendo apostas erradas.

Diante da ganância de Aldemir pelo poder é possível questionar a respeito de algumas questões, como: Será que o próximo gestor que chegar no poder por meio do MDB, Aldemir fará o mesmo que fez com o ex-prefeito Everaldo? Muitos no município de Brasileia acreditam que o estrago nos cofres da prefeitura na gestão passada é culpa de Aldemir Lopes, que se aproveitou da inexperiência de Everaldo.