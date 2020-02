A vereadora Lene Petecão (PSD), presidente em exercício no parlamento municipal, voltou a lamentar a morte do subtenente Amarildo Carneiro, baleado na última segunda-feira, 3, durante uma tentativa de assalto.

“Confesso que ainda estou chocada com a morte do Amarildo. Tem sido uma comoção em toda a cidade. Estive no velório, todos muito tristes com o ocorrido. Mais um homem de bem morto por essa violência desenfreada em Rio Branco, aliás, em todo o Estado”, disse a vereadora ao citar ainda a declaração de uma policial, em entrevista a site local, na qual afirmou que policiais estão sendo abatidos e a cúpula de Segurança não tem agido.

“Fico triste em uma declaração. Não pela policial, mas por ver que os policiais estão clamando também por segurança. A policial veio até a imprensa para alertar que policiais estão sendo abatidos e ninguém tem feito nada. Já é tempo do governo agir. O tempo ruge. Não tem como fechar os olhos para toda essa violência”, finalizou.