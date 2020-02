A Prefeitura de Brasiléia realizou na quinta-feira, 06, no Centro de Convivência do Idoso Andrelino Avelino da Silva, cerimonia para assinatura da ordem de serviço para ampliação do Centro do Idoso, a reforma no valor de R$ 300.400,00 (trezentos mil e quatrocentos reais), de emenda do Senador Sergio Peteção, através do Ministério da Defesa.

A Ordem de ampliação assinada e anunciada pela Prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, na quinta-feira, em um evento realizado na própria instituição, a prefeita destacou a importância da ampliação do Centro do idoso para o município, “É um investimento de mais de 300 mil reais do senador Sergio Petecão na qual agradeço, e com isso vamos está ampliando o centro do idoso não só para a parte recreativa, e também no atendimento médico, de fisioterapia, psicólogo, pois, temos mais de trezentos idosos participando das atividades, e a obra será entregue ainda este ano. Além disso estamos entregado também uma Van, no valor de mais de 200 mil reais, de emenda do ex-senador Jorge Viana, e tantos outros serviço que vamos está concluído ainda este ano”, finalizou.

Clarinda Vidal, participa de todas as atividades do centro e destacou a importância da ampliação, “Muito bom essa reforma do nosso espaço, e vai fica maior para que possamos nos divertir, e fazer nossas atividades, e dançar um forró em um lugar mais confortável”, disse.

Estiveram presentes ainda no evento todos os secretários municipais, equipe da prefeitura, o presidente da Câmara Municipal Rogério Pontes, os vereadores Zé Gabrielle, Antônio Francisco, Mario Jorge, Marquinhos Tibucio, Edu Queiroz, e os jovens da melhor idade que participam das atividade do centro e seus familiares.