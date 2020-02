Assessoria – Em sessão ordinária desta quinta-feira (6), o deputado estadual Fagner Calegário (PL) usou a tribuna para sugerir a saída do Secretário de Educação, Cultura e Esporte do Estado (SEE), Mauro Sergio, por não conseguir responder um ofício enviado no dia 7 de janeiro solicitando prestação de contas relacionados aos débitos de pagamentos de fornecedores em 2019.

O deputado foi pessoalmente à Secretaria de Educação no dia 27 de janeiro para cobrar a resposta do ofício mas não foi atendido, posteriormente, a secretaria enviou um outro ofício solicitando um prazo de dez dias para conseguir atender a solicitação, ao encerrar o prazo, o conteúdo da resposta não agradou o deputado, que disse em plenário:

“Hoje recebi a resposta da Secretaria de Educação dizendo que não tinha como me responder o ofício que pedia somente a informação do débito da gestão em 2019 por ele se tratar de um pedido desproporcional, desarrazoado, alegando ainda que aquela secretaria, uma das maiores secretarias deste estado, não tinha efetivo para responder o ofício.”

Calegário criticou ainda o governo por dizer que fechou o ano sem dever ninguém e que em um levantamento próprio constatou que deixou de ser pago em 2019 mais de R$ 10 milhões para os fornecedores e prestadores de serviços. Sobre o secretário de educação, o deputado concluiu “Secretário que não consegue responder um ofício de pedido de informação tem que sair da cadeira” e lançou Fora Secretário.