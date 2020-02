A Escola Municipal de Informática Nosser de Almeida Tobu dá início na próxima segunda-feira, 10, às inscrições das qualificações de verão. A novidade para este ano são os cursos de vendas e inglês, nas modalidades básica, média e avançada.

Outra inovação é o curso preparatório para concursos públicos, no qual as pessoas vão receber orientação de como estudar para os certames. As aulas se iniciam no próximo dia 17.

Para se inscrever, os estudantes devem levar cópia do RG, CPF e comprovante de residência. As vagas são limitadas e vão atender 150 cruzeirenses.

Qualificar a juventude para o mercado de trabalho é uma das preocupações e investimentos da gestão de Ilderlei Cordeiro, por isso, o ingresso de novos cursos na Escola de Informática.