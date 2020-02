Procedimento dura 20 minutos e é feito na Policlínica do Tucumã, em Rio Branco — Foto: Reprodução

Mais de 280 cirurgias de vasectomia foram feitas em Rio Branco no ano passado. Os dados são do setor de Saúde do Homem no Acre. Diariamente, são feitas seis cirurgias e há fila com cerca de 150 homens esperando para o procedimento.

O procedimento é feito na Policlínica Joseh Alexandre, no bairro Tucumã, na capital acreana. A cirurgia interrompe a circulação dos espermatozoides produzidos pelos testículos. O procedimento cirúrgico é feito com anestesia local e dura apenas 20 minutos.

O total de procedimentos realizados ano passado é semelhante a quantidade feita em 2018, quando também foram feitos mais de 280 cirurgias.

“Dá uma média de 24 por mês e mais de 250 vasectomias por ano. Tínhamos uma demanda muito reprimida quanto iniciamos os serviços em 2015. Mas, a gente avançou. Tem uma organização dos serviços para que toda semana esses homens, que estão aguardando para fazer a cirurgia”, explicou a responsável pelo setor, Jocelene Souza.

Para fazer o procedimento, o homem precisa seguir alguns critérios: ter acima de 25 anos, ser pai de dois filhos vivos e, se for casado, ter o consentimento da esposa.

Jocelene acrescentou que ainda há muita desinformação e preconceito entre os homens, mas que as campanhas de divulgação dos benefícios têm ajudado na aceitação.

“Muitos homens passaram a procurar. É um procedimento muito simples, rápido, o homem é acompanhado antes de fazer, é avaliado por um urologista. Então, é um procedimento que não tem nenhum tipo de consequência ruim”, definiu. Por Aline Nascimento, G1 Acre