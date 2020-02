Da assessoria – O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) recebeu nesta quarta-feira (05), em seu gabinete em Brasília, a reitora do Instituto Federal do Acre (IFAC), Rosana Cavalcante, para tratar sobre melhorias na infraestrutura da instituição.

O parlamentar afirmou à reitora que encaminhou um ofício à Energisa, onde solicitou a instalação da iluminação pública na BR-364 entre a rotatória da ponte e a rotatória da rodoviária, para melhorar a segurança e o acesso dos estudantes ao IFAC de Tarauacá. Jesus Sérgio disse ainda que em breve a companhia energética do Acre estará atendendo o seu pleito e levando a iluminação para as proximidades do IFAC.

Ainda durante a reunião, Jesus Sérgio falou a Rosana Cavalcante que enviou uma emenda de R$ 250 mil para a Regularização Fundiária do município de Tarauacá, e esse recurso também regularizará a sede do IFAC no município e desmembrará a Vila Seabra do perímetro da instituição federal.

Além disso, o deputado encaminhou outras emendas parlamentares que beneficiarão as áreas próximas ao IFAC/Tarauacá. O parlamentar enviou uma emenda de R$16 milhões para pavimentação de ruas que inclui a construção de uma nova entrada da cidade com uma avenida que liga o instituto ao centro da cidade. E nessa avenida deverá ser construída ciclovias, pistas de caminhada, lagos, praças e academia ao ar livre.

Outra emenda do deputado que também beneficiará o IFAC é o envio de recursos para construção de casas populares e do Mercado Colono, no valor de R$ 8 milhões, com o objetivo de popularizar a região onde está localizado a instituição.

“Serei sempre um defensor da educação, por isso, fiz questão de enviar recursos para melhorar a infraestrutura do IFAC em Tarauacá, pois sei que os alunos serão beneficiados com essas obras que aperfeiçoarão o acesso e também a segurança do instituto federal no município”, ressaltou o deputado Jesus Sérgio.