Deputado Jenilson Leite vistoria obras de instalação do linhão que vai interligar Manuel Urbano ao Sistema Nacional de energia elétrica

Isto fará com que a energia gerada por fontes renováveis, como é o caso das hidrelétricas, baixe a conta de luz do consumidor. A obra é de responsabilidade da Energisa, empresa que arrematou a Eletrobras Distribuição Acre no leilão.