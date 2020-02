Com pouco mais de 400 mil habitantes a capital do Acre Rio Branco iniciou 2020 em clima de guerra, com uma chacina que vitimou 6 pessoas e uma soma de 47 assassinatos no mês de janeiro, sendo este um dos mais violentos dos últimos anos.

Apesar de estar nos primeiros dias, o mês de fevereiro segue com os altos índices de crimes, tendo sequestros, roubo de caminhonetes e mais assassinatos, o que tem levado a sociedade a viver um clima de terror.

Depois de muitas críticas e cobranças, o governador Gladson Cameli convocou a bancada federal do Acre e pediu ajuda do governo federal, para que auxilie o estado nas ações integradas de controle das fronteiras que cortam o estado.

No que se diz respeito às instituições de poder local, percebe se um distanciamento entre ambas. O Ministério Público, Tribunal de Justiça, IAPEN, Polícias Civil e Militar, PRF, PF, governo, parlamento e exercito, ainda não sentaram juntos em uma sala para alinhar medidas de combate ao crime que assombra Rio Branco.

No retorno do recesso parlamentar, deputados tanto de oposição quanto da base do governo, estão usando a tribuna para mostrar sua preocupação acerca da onda de terror que assusta e aterroriza os rio-branquenses.

Roberto Duarte do MDB, busca assinaturas dos colegas parlamentares, um pedido de intervenção militar que ser[a entregue ao governador Gladson Cameli.

Edvaldo Magalhães (PCdoB), propôs a criação de conselho estadual de segurança, que envolveria todas as instituições e teria como atribuição propor e apresentar saídas junto ao governo, no sentido apontar os rumos de se reestabelecer a paz na capital.

Estas são ações individuais, que merecem sim o reconhecimento e são de fatos pautas de debates entre os parlamentares, alguns contras e outros favoráveis, mas uma pergunta que muitos tem feito e que até aqui sem resposta, a mesa diretora da ALEAC tem proposto o que?

O parlamento estadual é a expressão do povo, deve atuar com o tamanho do poder e autoridade que tem. O presidente da casa, deputado estadual Nicolau Júnior (Progressistas), precisa sentar com os demais pares e chamar para si o debate e conclamar os poderes a se unir na busca de uma ação propositiva e que tenha o reconhecimento da sociedade.

Tem uma guerra entre os poderes, seja de egos, seja de busca por espaços políticos, enquanto as facções se organizam cada vez mais e aterrorizam a sociedade.

Por outro lado, a bancada federal começou a se mexer, mesmo com o silêncio e pouca ação dos senadores da república, que cumprem um papel de maior expressão nos corredores de Brasília.

O que os acreanos querem de tudo isso é a paz e a tranquilidade, coisa que venderam como algo fácil de se cumprir e até aqui não deram respostas positivas que justifiquem o reconhecimento da população.