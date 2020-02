Assessoria – Mais uma reunião para debater a segurança pública do Acre aconteceu na tarde desta quarta-feira (5), em Brasília. Junto a bancada federal e com a presença do governador Gladson Cameli (PP), o senador Sérgio Petecão (PSD) reiterou a importância da união de esforços de toda a esfera política para o combate ao crime organizado.

O senador destacou a reunião que acontecerá na sede do Palácio de Rio Branco, sede do governo estadual, no próximo domingo, às 10h, com toda a cúpula da segurança pública, membros do poder Judiciário, Ministério Público, Assembleia Legislativa e Câmara de vereadores para a discussão do tema.

“Temos que elogiar a grandeza do governador. O maior patrimônio que tínhamos em nosso estado era a tranquilidade e a paz e essa situação se agravou tanto que está incomodando todo o mundo”, disse.