Da assessoria – Na manhã desta terça-feira dia 04, a secretária de Saúde do Município de Epitaciolândia Terezinha Ribeiro acompanhada de profissionais responsáveis pela vigilância epidemiológica do município de Epitaciolândia se reuniu com o chefe de vigilância epidemiológica do Departamento de Pando Cobija, Técnico da SESACRE e de Brasiléia.

O encontro foi para tratarem assuntos referentes à prevenção, os cuidados e o

plano de contingência entre os dois países, que estabelece as medidas a serem adotadas pelas autoridades sanitárias em caso de emergência de saúde pública provocada pelo coronavírus, como forma de se equipar para o atendimento do mesmo.

Os coronavírus são conhecidos desde meados dos anos 1960 e já estiveram associados a outros episódios de alerta internacional nos últimos anos. Em 2002, uma variante gerou um surto de síndrome respiratória aguda grave (Sars) que também teve início na China e atingiu mais de 8 mil pessoas. Em 2012, um novo coronavírus causou uma síndrome respiratória no Oriente Médio que foi chamada de Mers.

A atual transmissão foi identificada em 07 de janeiro. O escritório da Organização Mundial de Saúde (OMS) na China buscava respostas para casos de uma pneumonia de etiologia até então desconhecida que afetava moradores na cidade de Wuhan. No dia 11 de janeiro foi apontado um mercado de frutos do mar como o local de origem da transmissão. O espaço foi fechado pelo governo chinês.

Sintomas de doenças causadas pelos coronavírus

Tosse;

Dificuldade respiratória;

Falta de ar;

Febre.

Em casos de síndromes respiratórias mais graves, pode ocorrer insuficiência renal e até mesmo morte.