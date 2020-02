Mais um homicídio com característica de execução foi registrado na capital. O ex-presidiário Willian Pereira Lima, de 21 anos, foi morto a tiros em via pública na noite desta quarta-feira (5). O crime aconteceu na travessa Nova Aliança, no loteamento Santa Helena, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Willian estava conversando com amigos na rua, quando homens encapuzados, membros de uma organização criminosa se aproximaram em um carro, desceram do veículo e efetuaram 20 tiros. Ao escutar os primeiros disparos Lima correu na tentativa de fugir dos faccionários, mas foi alcançado e ferido com mais de 10 tiros, que atingiram os braços, pernas, cabeça, peito, costas e abdômen, vindo a cair na entrada de uma casa, ao lado de uma grade de ferro. Após a ação os membros da facção fugiram do local no veículo. Os amigos de Lima saíram ilesos.

A ambulância do suporte avançado do Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer pelo ex-presidiário que já se encontrava morto.

A área foi isolada pela polícia militar para o trabalho do perito criminal. Em seguida os policiais colheram as características dos criminosos e saíram em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.

A Polícia acredita que a morte foi mais um episódio da guerra entre facções na capital.