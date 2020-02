Um ex-escrivão da Polícia Civil do Acre foi condenado a prestar serviço à comunidade por quatro anos e a pagamento de R$ 998 por peculato. Segundo a Justiça acreana, o ex-servidor teria sumido com o dinheiro recebidos de fianças.

A decisão é do Juízo da 4ª Vara Criminal de Rio Branco e cabe recurso. A imprensa tentou contato com os quatro advogados citados no processo, mas não obteve sucesso até a última atualização desta matéria.

Sentença

O inquérito policial para investigar o sumiço do dinheiro foi instaurado em 2017. Porém, o processo não descreve o valor que o ex-servidor teria desviado dos cofres públicos.

A sentença destaca que o acusado foi condenado a quatro anos de prisão em regime aberto, mas teve o direito de substituir a prisão pela prestação de serviço e pagamento de 50 dias-multas.

Em defesa, o ex-servidor alegou que outra pessoa teria ficado com o dinheiro. Mas, a versão não convenceu o juiz Cloves Augusto, responsável pela sentença.

“A versão de que terceira pessoa subtraiu valores que ele tinha guardado no armário de seu local de trabalho não é corroborada pelos elementos de provas coligidos nos autos, principalmente, (…) pela inexistência de qualquer registro e ausência de comunicação prévia dos fatos que lhes foram imputados, pelo que, seria adequado e até esperado, para os fins de prevenir a instauração de processo em seu desfavor”, diz.

A Justiça não detalha se o ex-servidor foi expulso da polícia por esse crime.

O juiz frisa também que essa não é a conduta que se espera de um policial. “Espera-se de um integrante do aparato policial uma conduta ilibada e bem distante da prática delituosa. De modo algum a sociedade se compadece de pessoa que, cometida de poder da violência estatal para os fins de combater o crime, possa usar dos instrumentos que lhes são disponíveis, para praticar ele a ação delituosa”, conclui. Do G1 Ac