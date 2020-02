Da assessoria – O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) recebeu na manhã desta terça-feira (04), em Brasília, os prefeitos de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro; de Porto Acre, Bené Damasceno e de Mâncio Lima, Isaac Lima. Na ocasião, o parlamentar garantiu aos prefeitos o apoio na destinação de recursos aos seus municípios para investimentos na saúde, educação e infraestrutura.

Jesus Sérgio destinou para o Estado do Acre em 2020 mais de R$ 38 milhões de emendas parlamentares, que irão custear construção de escolas, reformas de unidades de saúde e obras de asfalto. Além disso, o deputado destinou recursos também para construção de casas populares.

“O nosso mandato está preocupado em atender as necessidades do povo do Acre, e por isso, o nosso gabinete está aberto para receber as demandas dos prefeitos e da população dos seus municípios. A nossa meta aqui em Brasília é conseguir a liberação de recursos, para que o acreano tenha principalmente saúde, educação e moradia de qualidade”, afirmou Jesus Sérgio.