Assessoria – A indicação das cidades acreanas foi feita em dezembro do ano passado e, nesta terça-feira (4), o General Theophilo confirmou a entrada de Cruzeiro do Sul na próxima etapa do processo. A deputada afirmou que continuará insistindo para que outras cidades acreanas entrem no projeto, mas que, por enquanto, somente Cruzeiro do Sul foi contemplada.

O projeto-piloto já foi instalado em cinco cidades do Brasil, uma em cada região e, já na próxima fase, será estendido ao município acreano. “Embora a Polícia faça sua parte, com constantes rondas nos bairros, ainda não consegue impedir que a violência se prolifere nas ruas. A sensação de insegurança e o medo tomam conta da população do município, se tornando rotineiro no noticiário local as guerras travadas entre membros de facções, assassinatos brutais, roubos, latrocínios, assaltos, furtos e todo tipo de violência que assolam as famílias de Cruzeiro do Sul”, justificou a parlamentar.

O programa tem como objetivo combater a criminalidade de acordo com a realidade de cada região. A partir desse diagnóstico será possível desarticular os grupos que cometem os crimes no município. As primeiras cidades a receberem o “Em Frente, Brasil” foram: Ananindeua (PA); Paulista (PE); Cariacica (ES); São José dos Pinhais (PR); e Goiânia (GO).

“Nos últimos anos a violência tem crescido em todo o estado do Acre, sobretudo em função da presença de facções de narcotraficantes que chegaram ao Acre para lutar pelo domínio do tráfico de drogas nas fronteiras do estado. Isso tem transformado as cidades do Acre em palco de mortes violentas, na guerra instalada entre as diversas facções do crime organizado”, completou Perpétua.