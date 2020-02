Na volta do recesso do Poder Legislativo do Estado, a deputada estadual Maria Antônia (PROS), usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (ALEAC), na manhã desta quarta-feira, para lamentar e sobretudo pedir providências imediatas do governador Gladson Cameli quanto a onda de violência que tem deixado a população amedrontada.

Na oportunidade a parlamentar deu o exemplo do assalto seguido de sequestro que aconteceu há alguns dias atrás ao lado de sua residência, episódio este que deixou os moradores do bairro muitos preocupados pois a criminalidade está sem freio.

A deputada Maria sitou também os inúmeros casos de homicídios, assaltos a mão armada, troca de tiros em vários bairros e muitos outro e aproveitou a oportunidade para solicitar de forma direta providências do Poder Executivo, especificamente do governador Gladson Cameli para que tome medidas drásticas pois situação extrema requer medidas extremas.

Mas, segundo a parlamentar, o que se vê é que a população acreana, o cidadão de bem está trancado muito amedrontados diante do que vem acontecendo e nada do que o governo a segurança pública tem feito, tem dado jeito e ressaltou que esse é o momento de unir as mãos e solicitar ajuda imediata.

Além do uso da tribuna a deputada Maria Antônia usou a sua página no facebook para lamentar profundamento o falecimento do Subtenente da Polícia Militar, Amarildo Carneiro da Costa, de 56 anos, que foi uma das vítimas da violência que assola o estado do Acre.

A parlamentar afirma em seu post que dói na alma ver a forma cruel que foi tirada a vida de várias pessoas, principalmente desse servidor público que sempre combateu a criminalidade e teve a vida ceifada, de forma cruel e covarde. A deputada aproveitou este momento de dor, para pedir mais uma vez ao Governador Gladson que tome providencias emergentes, na questão da segurança em nosso estado, que chegou a níveis alarmantes e fora de controle. Nosso povo não aguenta mais, tanta criminalidade e não se ver, uma resposta efetiva do Estado nesta questão.