Com uma lei aprovada na câmara municipal ainda em 2009, o PROCON – Órgão de defesa do Consumidor deveria estar em funcionamento há cerca de 11 anos, sendo esta uma das maiores reivindicações de quem não aceita mais ser lesado na cidade.

Distante 648 km da capital Rio Branco e com uma população de quase 90 mil habitantes, a cidade de Cruzeiro do Sul é a segunda maior do estado e serve de base econômica para os demais municípios da Região do Juruá.

O ativista político Francisco Panthio, deu início a uma campanha e mobilização nas redes sócias, para chamar atenção do Procon estadual e da Prefeitura Municipal da cidade, que até hoje não conseguiram encontrar um entendimento para instalação do órgão.

De acordo com o mesmo, a cidade tem inúmeros problemas de relações entre consumidores e empresas e muitas das vezes acabam sobrecarregando a justiça comum, para resolver problemas de competência do órgão de proteção dos direitos do consumidor, afirma.

“É uma vergonha uma lei que foi aprovada em 2009 ainda esteja sem seu cumprimento, ainda mais se tratando de algo tão importante no dia a dia das pessoas. Temos muitos problemas de compras com defeitos na entrega, cobranças indevidas de operadoras de telefonia, internet, além dos abusos de poder nas cobranças de energia, aumento sucessivos nos combustíveis e gás de cozinha e ninguém faz nada”, desabafa Panthio.

Ainda segundo o mesmo, o Tribunal de Justiça catou uma ação do Ministério Público, recomendando a instalação do órgão na cidade, mas até hoje esta não foi cumprida. Na época o prefeito Vagner Sales, alegava que o município não teria condições de bancar a instalação e funcionamento do órgão sozinho e que a exemplo de Rio Branco, o governo deveria assumir parte das responsabilidades.

O idealizador da campanha, destaca que os governos estadual e municipal são do mesmo partido e tudo pode ser feito dentro de um entendimento entre ambos, assim queiram.

Um card circula nas redes sócias, onde o clamor pela materialização da ideia seja aceito. A Redação do 3 de julho, tentou contato com o prefeito Ilderlei Cordeiro que não atendeu até o fechamento da matéria.