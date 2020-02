O Willian Abraão Lira de Oliveira, de 16 anos, morreu eletrocutado na madrugada de terça-feira (4), no seringal Boa Vista, zona rural de Xapuri, no interior do Acre, quando reunia os bois para levar de uma propriedade para outra.

Como ainda era madrugada, o jovem não viu um fio de alta tensão que estava caído e atingiu ele no pescoço e morreu no local.

O cavalo que ele montava também morreu devido à descarga elétrica, segundo um familiar que não quis se identificar.

Em nota, a Energisa informou que está apurando as causas do acidente e enviou uma equipe ao local.

“A Energisa Acre informa que está apurando as causas do acidente ocorrido nessa terça-feira (04), nas proximidades do seringal Boa Vista, área rural de Xapuri. A empresa enviou ao local uma equipe de atendimento, e está em contato com as autoridades locais para contribuir com a apuração dos fatos”, disse.