Em reunião com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre (Sinteac), o prefeito em exercício de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, assegurou o pagamento do adicional de férias dos servidores da Educação.

Devido um problema técnico no setor de pessoal da Prefeitura, não foi possível pagar o benefício em janeiro, mas em fevereiro tudo será normalizado, garantiu Zequinha.

“Estamos garantindo a todos os servidores que ainda não receberam as suas férias, receberão”, endossou o vice-prefeito. A gestão de Ilderlei Cordeiro e Zequinha Lima promoveu grandes avanços da área da Educação, desde investimentos em qualificação, melhoramento das estruturas escolares e aumentos salariais.

O presidente do Sinteac, Edvaldo Gomes, parabenizou a gestão pela postura. “Nós tivemos a nossa reivindicação atendida pelo vice-prefeito Zequinha Lima, o que auxilia muito os servidores. A gente só agradecer a gestão por manter o diálogo sempre aberto com a categoria”, frisou.