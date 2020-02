Em um passado não muito distante, o Major Rocha que na época era deputado federal gravou um vídeo com Gladson Cameli que na época era senador da república, onde as duas figuras que agora são autoridades maior do Estado discutiam a respeito de uma força tarefa e intervenção do governo federal devido a criminalidade no estado.

No vídeo, Rocha afirmou que estavam vivendo um caos na segurança pública do estado, chegando a comparar o Acre com o estado do Rio de Janeiro, mas e agora que ele é vice-governador do estado, porque não montar essa força tarefe e pedir veementemente uma intervenção federal? Já que a criminalidade no Acre tem alcançado níveis alarmantes e que o governo não tem dado uma resposta para a população.

O que chama a atenção é que nos dias atuais, a criminalidade no Acre aumentou muito e mesmo assim não se ouve o vice-governador Major Rocha e o governador Gladson Cameli falar em força tarefa ou intervenção. No vídeo Gladson afirmou ainda que Rocha tinha propriedade para falar de segurança pública, pois era uma área que Rocha entendia muito bem, mas e agora que se tornou vice-governador deixou de entender?

“Estamos montando uma força tarefa em Brasília, onde os prefeitos do nosso estado estarão em Brasilia também e vamos tratar da pauta que é muito importante que é a segurança e eu tenho dito e reafirmo, nesse momento não temos que fazer politicagem nós temos que unir as nossas forças e que o poder executivo tenha humildade de pedir o apoio da bancada federal”, afirmou Gladson em vídeo.

Mas hoje o mesmo apelo que ele fez ao governo do estado na época, a população faz a ele, que tenha humildade de reconhecer que não tem dado conta e peça apoio ao governo federal para o combate da criminalidade.

Rocha chegou a dizer que não dá para ficar ouvindo só desculpas e que o governo tinha que fazer a parte dele, e nos dias atuais a população acreana faz das palavras dele as palavras dela, pois a única coisa que o governo tem dado para a população é desculpas e disso a população não precisa.

Veja o vídeo: