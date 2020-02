Na abertura dos trabalhos legislativos na manhã desta terça-feira (4), o deputado estadual Jenilson Leite (PSB) usou a tribuna e fez um resumo dos trabalhos e atuação de seu mandato durante o período de recesso parlamentar.

Jenilson disse que percorreu todo o estado e visitou as unidades hospitalares de cada localidade, o que lhe trouxe espanto de ver tanto abandono.

“A saúde piorou, as unidades estão abandonadas e a fila de cirurgia aumentou. Tem pacientes internados no Pronto Socorro com a perna pra cima, que espera a 90 dias por uma cirurgia”, disse.

A sessão de abertura do ano legislativa que era para ser festivo, deu lugar aos calorosos debates, tendo o secretário chefe da casa civil Ribamar Trindade como representante do governo.