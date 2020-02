Quando pensa-se em facilidade bancária, logo se imagina o uso da tecnologia e as facilidades oferecidas pelas instituições que buscam a, todo custo, conquistar mais e mais clientes.

Nesses locais o “progresso” têm como sinônimo “regresso”. Isso porque os servidores públicos estaduais, municipais e beneficiários de programas sociais estão impossibilitados de sacarem seus proventos em unidades bancárias ligadas ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal.

Toda essa problemática iniciou a cerca de 3 meses, quando o Banco do Brasil e a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos puseram fim ao contrato do Banco Postal que funcionava nas agências dos Correios em todo o Brasil e permitiam que os servidores do Estado do Acre, nos municípios mais isolados e sem agência bancária, sacassem seus proventos.

Para sacramentar o problema criado com o fim do Banco Postal, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, também tiveram o fechamento dos “Caixa Aqui” que atendiam beneficiários de programas sociais do governo federal e a classe empresarial.

Atualmente, quem precisa realizar quaisquer transação bancária ligadas aos dois bancos. Restou, apenas, os aplicativos baixados nos Smartphones. Onde, maioria da população não sabe manuséa-los. Bem como, não efetuam saques. Diante disso, os moradores e servidores desses municípios estão sendo obrigados a virem à Cruzeiro do Sul somente sacar seus proventos.

“Sou servidora do Estado há 32 anos e hoje tive que sair de Porto Walter pra vir à Cruzeiro do Sul, somente, sacar meu salário. Nos planejamos para honrar nossos compromissos e ainda temos mais esse gasto. Atualmente estamos sem representação do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, e o Bradesco ainda tem limites de saques e depósitos. Vocês não sabem as dificuldades para o comércio de nossa cidade. Rogamos as nossa autoridades que possam rever esta situação.”, disse a servidora pública estadual, Francilina Lopes, moradora de Porto Walter.

Em Marechal Thaumaturgo, a situação também não é diferente, como explica José Mesquita, servidor público estadual.

“Aqui só regredimos. Aqui está um caos, não temos representatividade do Banco do Brasil e a Caixa Econômica ainda fechou o único Caixa Aqui da cidade. Estamos literalmente isolados. O que nos resta é usarmos o aplicativo para pagar as contas. Uma vez, que nossos comerciantes também não possuem o hábito de usar máquina para cartão. Então, é o jeito irmos a Cruzeiro do Sul para realizar um simples saque. Pedimos socorro aos nossos parlamentares e ao Governo do Estado para que alguma coisa seja feito por Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e todos os municípios distantes do nosso Estado no que diz respeito a está situação.”, finalizou Mesquita.

Por: Francílio Nascimento (site caiu na rede)