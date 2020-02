Na manhã desta segunda-feira (3), secretaria de estado de educação deu posse aos diretores eleitos para quatro anos de gestão nas escolas da rede pública estadual do Acre.

Em pé de guerra com a cúpula do governo a direção do sindicato da categoria, ameaça não começar o ano letivo deste ano caso o governo não sente para tratar da data base ainda de 2019.

Ignorados, os servidores da educação vão sentindo na pele o desprestígio com atual governo, que teima em não sentar com a representação sindical da classe, para deliberar acerca das pautas e possibilidades ou não de conceder reajuste para categoria.

Em sua página do Facebook, Rosana desabafou e questionou a postura antidemocrática do secretário da Pasta, o professor Mauro Sérgio, que não convidou um representante da categoria para compor a mesa ou fazer uma fala de boas-vindas aos novos diretores de escolas eleitos.

Além do secretário, o deputado estadual José Bestene (Progressistas), o deputado federal Jesus Sérgio (PDT), o secretário de Assuntos Estratégicos do Governo Thiago Caetano e outros, completaram a mesa questionada pela líder sindical.

“Vejam essa mesa política na posse dos novos diretores de Escola. O Secretário de Educação, Mauro Sergio, disse que o sindicato não iria compor a mesa e nem falar; ainda se diz democrático.

O secretário de infraestrutura, pretenso candidato à Prefeitura compôs e falou absurdos, qual relação com a Educação? Pretenso candidato a Prefeitura de Rio Branco. Chamaram todos menos a representação dos trabalhadores, por medo, pois iríamos cobrar nosso direito”, desabafou Rosana.

A postagem de Rosana rendeu muita repercussão e a prova de que reconheceram a mancada, foi que mais tarde o vice-governador Major Rocha (PSDB), Rosana em seu gabinete e ouviu suas queixas.

Depois Rocha marcou um encontro com a presença de Gladson Cameli, este em viagem, para uma reunião na quarta-feira próxima.