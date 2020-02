Presidente do Pros no Acre, Dêda, e o presidente Eurípedes Júnior da nacional do PROS em Brasília. Foto Alemão Monteiro

O presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social no Acre (PROS) Dêda, participou nesta terça-feira (4) do encerramento do encontro nacional do partido que aconteceu no Palace Hotel, em Brasília, no qual foi tratado assuntos relevantes do partido.

O encontro contou com a participação da executiva nacional do presidente nacional do PROS Eurípedes de Macedo Júnior, além de várias outras autoridades, inclusive figuras que tem dado representatividade ao partido, como: senadores do PROS, deputados federais do PROS, os presidentes estaduais de todo o Brasil.

Dentre as muitas pautas a serem debatidas no encontro, a mais pertinente desta terça-feira foi sobre os assuntos técnicos do partidos, vimos que no primeiro dia do encontro a mais abordada foi sobre as eleições municipais para prefeitos, vice e vereadores no processo eleitoral de 2020 que acontece no mês de outubro, e hoje assuntos internos do partido foram abordados.

Na oportunidade, o presidente do PROS no Acre, Dêda, afirmou que foi um prazer poder participar desta agenda em Brasília que foi de extrema importância para o partido, inclusive como deverão prosseguir nos estados e que volta para o Acre muito feliz e esperançoso e diz ainda que o partido no Acre vai ter pré-candidatos a vereadores em todos os municípios, além de ter pré-candidatos a prefeito e vice em alguns município do estado.

“Eu estou me sentindo muito satisfeito de ter tido a oportunidade de participar do encerramento do encontra nacional do nosso partido, é um momento muito importante, onde nós que trabalhamos a sigla em todo o estado adquirimos experiências com os demais membros, estamos muito felizes e volto para o Acre muito satisfeito e animado e com certeza o nosso partido vai continuar crescendo cada vez mais, quero agradecer a executiva nacional sei que o partido está muito bem representado pelo nosso amigo Eurípedes Junior que tem feito muito pelo nosso partido”, concluiu Dêda