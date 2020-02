Tão logo soube da situação de uma criança internada no Hospital do Juruá com desnutrição grave, o prefeito Ilderlei Cordeiro mobilizou a equipe da Assistência Social para prestar total apoio à família.

“O CRAS entregou à família produtos alimentícios, roupas e produtos de higiene. Faremos o acompanhamento da família. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde vai ficar responsável em repassar o leite especial que a criança toma”, explica a assistente social do CRAS, Suziane Barbosa.

A menina tem apenas 1 ano e 5 meses de idade e por ter necessidade de um leite especial, segue internada na unidade hospitalar. Como a família é de baixa renda, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai arcar com as despesas do alimento especial.

O avô da criança, Edvaldo Gonçalves, agradeceu o apoio da Prefeitura. “Eu agradeço muito ao prefeito Ilderlei, pois nós não teríamos condições de arcar com as despesas. E isso salvou a vida da minha neta”, disse.