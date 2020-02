Desgastado por liderar pautas impopulares, principalmente de retiradas de benefícios dos servidores, o deputado estadual Gerlen Diniz pula fora do barco e deixa o governo Gladson à procura de um novo líder na Assembleia Legislativa do Acre.

Marcada para reiniciar nesta terça-feira (4), as sessões ordinárias na Assembleia começam sem um líder de governo, já que o anuncio da saída foi confirmada ainda na segunda-feira.

Pessoas próximas ao deputado, alegam que o mesmo estaria insatisfeito com a cúpula do governo, que deixa de encaminhar as articulações feitas entre ele e a base de sustentação no parlamento.

O Deputado Gerlen liderou foi líder no início do governo Gladson e Rocha, passou pouco mais de três meses e saiu. O PDTista Luiz Tchê assumiu seu lugar e este também foi fritado, dando lugar ao próprio Gerlen, que reassumiu o posto dia 25 de setembro. Diniz liderou pautas polêmicas, a mais delas foi a Reforma da Previdência estadual, que foi aprovada sob protestos de todas as categorias de trabalhadores estaduais.

O parlamentar Progressista, tem pretensões de disputar a prefeitura de Sena Madureira, mas até aqui ainda não confirmou se realmente irá encarar o atual gestor, Mazinho Serafim (MDB), ambos inimigos políticos ferrenhos.

De perfil linha dura o parlamentar recebeu críticas pela sua maneira de atuar e lidar com demais colegas, principalmente os de oposição.

O governador ainda não anunciou o substituto de Gerlen, mas não será fácil para encontrar algum outro na base, disposto a tocar a difícil tarefa de liderar um governo inconstante.