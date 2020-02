Tjac – A Escola do Poder Judiciário (Esjud) lançou oficialmente na sexta-feira, 31, a agenda educacional para o primeiro trimestre de 2020, voltada aos servidores de todo o Estado. O ato aconteceu na Sala 1 do Órgão de Ensino, sob condução do desembargador-diretor Roberto Barros.

Presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), o desembargador Francisco Djalma esteve presente à atividade, também prestigiada pela desembargadora Eva Evangelista (vice-presidente em exercício), pelo desembargador Júnior Alberto, corregedor-geral da Justiça, pela juíza de Direito Zenice Mota, coordenadora pedagógica da Escola, além de diretores, gerentes e assessores do Tribunal.

O desembargador-presidente Francisco Djalma assinalou que a Esjud tem avançado nos últimos tempos, sobretudo pela “grande modernização e direta contribuição ao aperfeiçoamento das atividades da Instituição”.

O desembargador Roberto Barros descreveu cada um dos programas para os três primeiros meses do ano e destacou a intenção de se implantar polos de ensino nas comarcas do interior do Estado.

Decana da Corte de Justiça Acreana, a desembargadora Eva Evangelista elogiou o trabalho desenvolvido pela atual Direção, ao passo que frisou a relevância da parceria com a Esjud para ações de conscientização e prevenção, a exemplo do tema violência doméstica e familiar contra a mulher.

Para o desembargador Júnior Alberto, o uso das ferramentas tecnológicas “é fundamental para facilitar o dia a dia do servidor que, muitas vezes, não pode estar fisicamente no setor para se capacitar”.

Interiorização – Programa Cível

Destinado a fortalecer as ações da Escola no interior do Estado e ampliar a qualificação profissional, o Programa Cível compreende uma série de capacitações organizadas por áreas temáticas. A primeira delas é o Curso Nivelamento de Servidores do Poder Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que será seguido pelo Curso de Processo Civil para Técnico Judiciário – Nível Básico, os dois oferecidos na modalidade EaD. Em seguida, haverá o Curso Inteligência Emocional no Trabalho e o Treinamento SAJ, ambos presenciais.

Programa EaD Autroinstrucional

Para que os servidores das comarcas do interior do Estado – e também da Capital – sejam contemplados com as ações formativas, a Esjud também preparou o Programa EaD Autoinstrucional, com atividades sobre o SEI, Emprego da Vírgula, Reforma Ortográfica, Gestão do Conhecimento, Gestão da Qualidade e Gestão Socioambiental, Inteligência Emocional no Cotidiano, além da área jurídica, com Introdução ao Direito Constitucional.

São disponibilizadas 160 horas-aula de cursos em parceria com as mais renomadas instituições do Brasil, a exemplo do Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ), CNJ e os tribunais de Justiça estaduais de Minas Gerais e de Sergipe.

Nova Plataforma do AVA

Por ocasião do lançamento da agenda educacional, também foi apresentada a nova plataforma do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Responsável por esse trabalho, o servidor da Esjud Breno Nascimento frisou que o espaço para abrigar os cursos EaD está mais moderno, de modo a facilitar o acesso aos conteúdos. O AVA também está mais leve e intuitivo, para tornar mais dinâmica a interação e o processo de aprendizagem dos alunos.