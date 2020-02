A empresa Manaus Aero Táxi Participações LTDA, com sede em Manaus e com contrato vigente com o governo do Acre desde julho de 2019, recebeu do governo do Acre quase meio milhão de reais em 5 meses.

O luxuoso jatinho tem sido usado em diversas viagens pelos membros do governo, ou em deslocamentos de terceiros, como casos emergenciais de doentes.

Desde sua contratação, a empresa já faturou quase R$ 500 mil somente de julho a dezembro de 2019, como mostra os pagamentos feitos pela Casa Civil no dia 18 de dezembro do ano passado.

A primeira nota de empenho de nº 4460010461/2019 pagou R$ 246.900, referente aos serviços de fretamento de aeronave para atender as demandas do gabinete do governador, conforme processo Nº0008961-6/2019

Nº 05/2019., pregão presencial Nº 038/2019.

A segunda nota de empenho nº 4460010432/2019 detalha o pagamento de um montante no valor de R$ 251.100 referente a fretamento de aeronave para atender as demandas da Casa Civil, conforme ata de registro de preços nº 05/2019 e processo nº 0008961 06/2019.

Somando os dois pagamentos, a Manaus Aero Táxi recebeu R$ 497.900 por pouco mais de cinco meses de serviços em fretamento de jatos ao governo acreano.

O estado do Acre mesmo distante dos grandes centros, tem de 3 a 4 voos diários em duas companhias aéreas para fora do estado, o que causou muitos questionamentos em relação ao contrato de jatos particulares para servir ao governo. Por Gina Menezes / Folha do Acre