O flagrante ocorreu no Trevo de Senador Guiomard, na BR-317, interior do Acre. O motorista teria dito que fazia uma mudança. Ao verificarem o baú do caminhão, os policiais acharam os cigarros.

O tenente-coronel Belisario Badu de Souza Filho, que atua no Gefron, informou que não pode repassar mais detalhes da ocorrência para não atrapalhar as investigações.

“Ele vinha na BR-317 e foi abordado no trevo. Vinha do Alto Acre ou do Baixo Acre. Não podemos adiantar muito para não atrapalhar as investigações”, resumiu.