Da assessoria – Em reunião no Ministério da Justiça e Segurança Pública, na companhia dos demais membros da Bancada do Acre, nesta terça-feira (4), a deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) cobrou de Sérgio Moro que instale no Acre um Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública, a exemplo do que foi feito em outras capitais do Brasil.

“Tendo em vista os altos índices de violência, que só pioram, bem como a crescente guerra de facções, que encontram nossas fronteiras descobertas, facilitando a entrada de armas e drogas, precisamos urgentemente de atenção do Governo Federal, já que há um ano o governo do Acre patina e não consegue reduzir os índices de violência no Estado”, disse a deputada.

Os Centros, já instalados em outras regiões do país, funcionam com o objetivo de ter mais eficiência no combate ao crime, integrando todos os estados e órgãos de segurança, ajudando na solução de problemas.

Janeiro, considerado sempre um mês mais calmo, mas com 47 pessoas assassinadas, já deu o tom de como serão os próximos meses no Acre. “Não podemos mais aceitar essa onda de insegurança que nós, acreanos, estamos vivendo. O Governo do Acre e o Governo Federal precisam tomar uma atitude para resolver isso. Falta cuidado com as nossas fronteiras e com os nossos municípios. Quantas pessoas mais precisarão morrer para que algo seja feito?”, questionou a parlamentar acreana.