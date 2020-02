Uma denúncia sobre a nova política de cobrança do Departamento Estadual de pavimentação e Saneamento (DEPASA), segundo o denunciante, o órgão, tem usado do autoritarismo para fazer as cobranças diante dos consumidores.

Segundo o denunciante o DEPASA tem cobrado dividas dos últimos 10 anos, sendo que o código processual civil garanti que só pode ser cobrado em juízo por dívida até cinco anos.

Segundo o denunciante se você não tem hidrômetro, seja porque nunca instalaram, ou porque foi roubado, já ganha a multa no mesmo instante. “A taxa de esgoto agora é por unidade residência, se tenho um prédio com 5 Apartamentos, o esgoto vai começar a ser cobrado no valor de 380 reais”. Finaliza o denunciante.

Até a publicação dessa matéria não conseguimos falar com o responsável pelo DEPASA ou com sua assessoria.

Veja a denúncia: