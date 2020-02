Feijó, que sempre foi considerada um reduto petista, neste ano terá o vereador Mauro Defeson na disputa pela prefeitura. O anúncio foi feito pelo Partido dos Trabalhadores (PT) no último fim de semana.

Em nota, a direção do partido afirma que “Mauro agrega experiência de vida igual a de inúmeros feijoense, que também superaram as adversidades de crescer no interior do estado”. Para o PT, o parlamentar “conhece bem as necessidades do povo de Feijó.”

A ideia do partido é capitalizar o resultado positivo que obtido nas eleições estaduais de 2018. Feijó foi um dos poucos municípios em que Marcus Alexandre (PT) teve mais voto que Gladson Cameli (PP). O município também destinou a maior porcentagem eleitoral para Jorge Viana (PT), que à época disputava a reeleição ao Senado.

Com o PT na disputa, Feijó já tem oficialmente quatro pré-candidatos a prefeito: Tarcísio (PCdoB), Pelé Campos (PSDB), o atual prefeito Kiefe (PP) e o petista Mauro Defeson.