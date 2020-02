O ex-prefeito de Rodrigues Alves e atual presidente estadual do Partido republicano da Ordem Social no Acre (PROS), Francisco Vagner Santana de Amorim (Dêda), participa do encontro com os demais presidentes estaduais de todo o Brasil.

Dentre as muitas pautas a serem debatidas no encontro, a mais pertinente foi sobre a definição das eleições municipais para prefeitos, vice e vereadores no processo eleitoral de 2020 que acontece no mês de outubro.

Diante do trabalho de muito esforço e articulação do atual presidente do PROS Dêda, o partido no Acre vai tem pré-candidatos a vereadores em todos os municípios, do Vale do Acre e no Vale do Juruá, além de ter pré-candidatos a prefeito e vice nas mais diversas regiões do estado. Esta é a primeira vez que a sigla vai lançar candidatos em todo o estado.

O encontro está sendo realizado durante todo o dia desta segunda-feira (3) no Palace Hotel, onde se iniciou as 9 horas da manhã local, em Brasília.