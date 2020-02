A Prefeita Fernanda Hassem, acompanhada dos Secretários municipais e equipe participou nesta segunda-feira, 3, da primeira sessão do 4º ano legislativo da 14ª Legislatura da Câmara de vereadores do município de Brasiléia, os 11 vereadores também ser fizeram presentes na sessão.

A casa iniciou os trabalhos seguindo o regimento interno pelo pequeno expediente, logo em seguida o presidente Rogério Pontes convidou a prefeita Fernanda Hassem e o vice prefeito Carlinhos do Pelado para fazer parte da mesa.

A prefeita usou a tribuna para fazer a leitura da mensagem oficial do governo municipal destacando os três anos de sua gestão à frente da prefeitura de Brasiléia junto com secretários e equipe. Parabenizou toda equipe pelos trabalhos desenvolvidos no município e a parceria com Poder legislativo no intuito de atender a demanda da população.

A Prefeita destacou as áreas da educação, obras, saúde, assistência social e todas as demais secretarias. Enfatizou que ainda há muito por se fazer, mas que a equipe luta incansavelmente por melhorias.

“Todos os anos a gente faz questão de está aqui juntamente com nossa equipe, nossos secretários, nossos servidores, coordenadores e gerentes, fazendo uma prestação de contas de tudo que realizamos e na oportunidade, fazer uma apresentação daquilo que temos para 2020. Temos consciência que realizamos bastante coisa e que há muito por se fazer, sobretudo nas ruas de alguns bairros do município, como também na parte rural. É necessário que haja transparência, que haja diálogo com a comunidade e isso a gente tem procurado fazer com a maior simplicidade, estamos muito otimistas com os trabalhos que temos pra realizar. Após a chegada da segunda quinzena do mês de fevereiro, iniciaremos os trabalhos nas ruas do município. Durante o ano de 2019, mais de dez ruas e travessas foram contempladas com serviços de pavimentação. Então, eu o vice prefeito Carlinhos do Pelado temos consciência e reafirmamos o compromisso com nosso município, pois me sinto altamente honrada e feliz pela população ter me concedido o privilégio de ser prefeita da cidade. Eu e minha equipe sempre estaremos à disposição de todos os parlamentares e cidadãos de Brasileia para qualquer tipo de esclarecimento” finalizou a prefeita

O presidente da Câmara Rogério Pontes destacou a mensagem do governo municipal e os trabalhos da casa “Tivemos a mensagem da prefeita fazendo uma prestação de contas dos seus 3 anos de mandato, em nome de todos os vereadores agradecemos por mais um ano de trabalho e nos colocamos à disposição, para que possamos fazer muito mais em prol da população” destacou.