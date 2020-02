O Jovem Antônio Weliton da Silva Lima, de 24 anos, foi a óbito no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB) após sofrer dois acidente em um único momento na noite deste domingo (2).

Segundo foi informado, o acidente teria acontecido no cruzamento de duas Avenida, Guanabara com a Quintino Bocaiuva, no Bairro do Bosque, em Sena Madureira.

Segundo informações de pessoas que estavam presentes no local no momento do ocorrido, Antônio estava andando de bicicleta e teria atravessado na frente de uma motocicleta e ocorreu o acidente, em seguida, outra moto que estava vinha no sentido contrário não percebeu o homem jogado na pista e acabou atropelando ele novamente. No momento do acidente chovia e a pista estava escorregadia e com baixa visibilidade.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para o Hospital João Câncio Fernandes. Devido à gravidade dos ferimentos, Antônio foi transferido para o pronto-socorro de Rio Branco, mas não resistiu e acabou morrendo na manhã desta segunda-feira (3).

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. Os militares confeccionaram um boletim de ocorrência de trânsito.