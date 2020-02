Foi dia 26 de agosto de 2019, quando o governador Gladson Cameli anunciou em uma entrevista na rádio Aldeia FM, que estava autorizando a secretaria da fazenda providenciar os pagamentos de mais de 2 mil comissionados que eram nomeados no governo de Tião Viana.

Cinco meses se passaram e o portal de transparência do estado não mostra o cumprimento do que o chefe do executivo prometeu, sendo que ainda ano passado, dezenas de pessoas, das mais diversas secretarias receberam a tão sonhada verba rescisória.

Os critérios utilizados ninguém sabe qual foi, o certo é que alguns ex-comissionados receberam ordem bancária e passaram o fim de ano com o bolso cheio. “Vou pagar porque sou cobrado todos os dias e é um direito dessas pessoas receber”, afirmou Gladson na referida entrevista.

Nas redes sociais é possível ver postagens de pessoas fazendo a cobrança do cumprimento da promessa feita pelo governador. Entre os mais de 2 mil trabalhadores que buscam suas rescisões, estão nomeações que variam; de CEC 1 até ao cargo de diretorias, valores que variam entre R$ 1.500 a 25 mil.

Nossa reportagem tentou fazer contato com a Porta Voz do governo Mirla Miranda, mas até o fechamento desta matéria não obtivemos retorno.