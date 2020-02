O que chama atenção são as intensas articulações sobre a sucessão do alcaide emedebista. A quase nove meses do pleito municipal, vários nomes já são colocados na mesa de discussão.

Dentro do próprio MDB, há nomes como o do secretário de Saúde, César Andrade, e do coordenador do núcleo de Educação do município, Arnoldo Lima; no campo da oposição, o nome mais aventado é o do ex-prefeito Neuzari Pinheiro (PT), além do vereador Garsone Melo (PSDB), que também pretende se lançar na empreitada.

Quanto aos nomes, há um fato em comum: todos são velhos conhecidos do establishment político da cidade. A novidade é a possibilidade de uma ampla aliança, liderada pelo MDB, que envolve políticos e partidos que outrora eram ligados à Frente Popular do Acre. Já é dado como certo o apoio do ex-vice-prefeito, Zezinho Gadelha (PCdoB), ao candidato indicado por Barbary. Nesse arco de alianças, o nome do professor Ericson Araújo é cotado para compor a chapa como vice. A coalizão já teria o aval dos caciques partidários.

Ericson tem mestrado em Gestão e Avaliação da Educação Pública, pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e foi diretor da Escola de Ensino Médio do município. “Ele tem um perfil técnico e representa a renovação, sem os vícios da política tradicional. Agrega bastante”, declarou um correligionário local, para quem o professor seria um vice ideal.

Caso se confirme a aliança, a chapa que for registrada nas urnas terá como principal cabo eleitoral o atual prefeito. Com fama de bom gestor, Barbary costuma pagar em dia os servidores e será um dos poucos prefeitos do Acre que deixarão as contas públicas sanadas.