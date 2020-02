Uma boa notícia para a população. O Navio Hospital da Marinha Brasileira ancorou em Cruzeiro do Sul nesta segunda-feira, 3. A expectativa é que 20 mil atendimentos sejam realizados.

A ação de saúde conta com o apoio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que ficou responsável pela logística. A unidade móvel agrega 82 militares, sendo 27 integrantes da equipe médica.

“Todos os anos o navio cumpre essa missão no Vale do Juruá. É um convênio que o governo do Estado mantém a mais de 10 anos com a Marinha do Brasil, de fortalecimento da saúde básica, média e baixa complexidade”, endossou Roberto Holanda, coordenador regional de Saúde.

Além da logística, com disponibilização de barcos, a Prefeitura também vai disponibilizar e dar o suporte dos materiais utilizados pela equipe médica e de enfermagem. O navio também vai realizar atendimentos em outros municípios do Juruá.

Segundo o capitão de Corveta, Jairo Araújo, nesta edição as crianças vão contar com dois pediatras. “A maior demanda engloba crianças, por isso estamos com dois pediatras na equipe”, frisou.