O assessor e diretor da Articulação Comunitária da Prefeitura de Rio Branco, Ailton Almeida Castro, foi vítima de um sequestro na noite desta segunda-feira (3) na frente de sua casa, no bairro Cidade Nova, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Ailton estava chegando em casa na sua caminhonete de cor branca, quando foi abordado por homens armados, membro de uma organização criminosa, rendido e sequestrado.

A Polícia Militar foi acionada, fez várias buscas na região do Segundo Distrito e Ailton foi encontrado na Estrada do Amapá. Os bandidos fugiram com a caminhonete Hilux, branca, de placa QLU-2104 pela estrada.

A Polícia Militar segue em busca de prender os criminosos. Ailton foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para registrar o Boletim de Ocorrência.