O comerciante Antônio José Gomes da Silva, 46 anos, e a dona de casa Francisca Rodrigues da Silva, 58, ficaram feridos após serem atingidos por balas perdidas, durante uma tentativa de assalto em um mercantil na Estrada da Sobral, no Bairro da Pista, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, dois homens não identificados chegaram no local em uma motocicleta e, de posse de armas de fogo, entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto.

Durante o tiroteio, Francisca, que estava andando de bicicleta em via pública e tinha acabado de fazer compras no mercantil, foi ferida com um tiro no abdômen que transfixou seu corpo. Antônio estava fechando o próprio estabelecimento que fica ao lado do mercantil e acabou sendo baleado nas duas pernas. Após a troca de tiros, os assaltantes conseguiram fugir tomando rumo ignorado.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros e o encaminhou as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).