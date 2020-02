Com credibilidade de quem saiu da gestão em alta e com bons números nos indicadores e na economia, Itamar de Sá faz o caminho de volta rumo a prefeitura de Thaumaturgo.

O petista foi o prefeito que mais tempo ficou à frente da prefeitura de Marechal Thaumaturgo, contabilizando três mandatos, sendo de 1993/1996, depois de 2001/2004 e 2005/2008.

O pré-candidato dialoga e busca alianças com partidos de oposição ao prefeito Isaac Pyanko – PSD, com quem deve disputar o comando da cidade em outubro deste ano.

Nas redes sociais, o ex-prefeito registra cada passo de sua caminhada e ações, mostrando a grande recepção e respeito por onde passa.

Com desgaste e pouca popularidade, Isaac (atual gestor do município) tem feito um mandato a baixo do esperado, o que faz com que os adversários se animem para a disputa deste ano.

Além de Isaac Pyanko (PSD) e Itamar de Sá (PT), surgiu especulações acerca de outro terceiro nome na disputa, o empresário Cléber Pedroza, que recentemente sinalizou possibilidades de entrar no páreo, mais a informação ainda não foi oficialmente anunciada.