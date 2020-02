Em Bujari, o ex-vereador e ex-vice-prefeito Valdivino Nonato Souza, o Jacaré, de 64 anos acredita que chegou a sua hora de ser prefeito da cidade. Ele ocupou o cargo de vereador por oito anos e ficou mais oito no executivo.

O mesmo já conta com uma chapa para disputar o legislativo. Inclusive, na janela de transferência, o vereador Márcio ingressará nos quadros do partido fundado por Miguel Arraes além de outras importantes lideranças do município.

Uma reunião onde se tomou a decisão foi realizada na última sexta-feira (31). Além disso, foi elegido a nova diretoria da legenda na cidade vizinha a capital, tendo como presidente municipal Dr. Jorge.