A jovem Karina Constanza, de 23 anos, morreu após ser atingida com vários golpes de faca na Avenida Amadeo Barbosa, no Bairro Canaã, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

A jovem estava muito suja de sangue, com várias perfurações espalhadas pelo corpo, sendo as principais na barriga, peito, braço, perna, costas e cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou Karina em estado de saúde gravíssimo ao pronto-socorro de Rio Branco, mas poucos minutos após dar entrada na sala de emergência, ela acabou morrendo.

De acordo com a polícia, Karina tem nacionalidade chilena e nem há informações se ela possui familiares no Acre. A polícia também não sabe a motivação do crime. Nenhum suspeito de efetuar o crime foi preso até o momento.

As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).