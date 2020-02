O Governador Gladson Cameli aparenta não estar tendo a devida preocupação com a população acreana, falamos isso por saber que se Gladson quisesse de fato melhorar a vida dos acreanos teria usado todo o dinheiro recebido em diárias dele, do vice-governador Major Rocha e dos oficiais que o acompanhou até Orlando (United States of America), e não é pouco dinheiro, e investido na obra do hospital do Câncer de Rio Branco que está parada.

O pai ou a mãe de família que procura o hospital de câncer em busca de tratamento para a doença que mais mata no Brasil se deparam com um espaço inapropriado que em sua maioria das vezes falta medicamentos que são fundamentais para o tratamento e o governador viajando!!!

O vereador de Rio Branco, Laércio da Farmácia (PRB) gravou um vídeo junto com o ex-assessor do governo, Hedislandes Gadelha, mostrando o descaso e o desleixo do governo com algo tão importante que pode oferecer um tratamento digno para os pacientes, basta o governador querer.

No vídeo é possível ver as condições do Hospital do Câncer está, mas ao invés de dar continuidade na obra, o governador prefere gastar dinheiro com diárias, viagens do alto escalão, concerto de helicóptero (se é que vai ser concertado) e muitas outras coisas que não contribuem para a saúde.

Veja o vídeo: