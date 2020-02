Assessoria – O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, desembargador Francisco Djalma, recebeu nessa sexta-feira, 31, os representantes do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (Sinspjac). O encontro aconteceu no Gabinete da Presidência do TJAC.

A pauta tratou de diversos assuntos voltados para o aperfeiçoamento das relações e ao interesse mútuo em atender os anseios dos profissionais. Participaram do diálogo, por parte da Presidência, a juíza-auxiliar Andréa Brito e diretores da gestão, e pelo Sinspjac, os membros da diretoria.

A Administração, ressaltou o desembargador-presidente, “está aberta a atender as demandas dos servidores, dentro do que for possível, para manutenção de um ambiente institucional harmonioso nas unidades judiciárias”.

Dos diversos pontos discutidos, destaca-se o pagamento da Gratificação por Alcance de Resultados (GAR), horário de atendimento do órgão, data-base, auxílio-saúde entre outros pontos voltados aos servidores do interior.