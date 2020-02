Assessoria – O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) participou, de reunião com a direção e servidores do Centro Socioeducativo Purus, no município de Sena Madureira, bem como com familiares dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de internação na unidade.

A atividade, que a direção do centro socioeducativo propõe que ocorra mensalmente, teve a participação do promotor de Justiça Luís Henrique Corrêa Rolim, que ministrou palestra e atendeu familiares dos adolescentes internados.

Ele também percorreu as instalações da unidade, reuniu-se com a direção e com os servidores, oportunidade em que falou de seu plano de trabalho para este ano e se informou das atividades que vêm sendo desenvolvidas para a ressocialização.

“Solicitei novamente um relatório completo da situação atual do Centro Socioeducativo Purus, para analisar e planejar as intervenções ministeriais necessárias à melhoria das condições locais e do atendimento aos adolescentes, visando à ressocialização dos mesmos”, relatou o promotor de Justiça, que tem atribuição na área cível.

No atendimento de saúde, foi apresentado ao membro como vem sendo implementada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei em Regime de Internação e Internação Provisória (Pnaisari), que leva atendimento médico e odontológico a tal população. Em Sena Madureira, o serviço é executado pela Secretaria Municipal de Saúde, que mantém convênio com o governo federal.

Na formação profissional, o promotor de Justiça conheceu o artesanato produzido pelos adolescentes. Segundo ele, uma de suas metas é desenvolver ações para fomentar esse trabalho, além de outros projetos com esporte e música, visando à ressocialização.