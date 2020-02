Everson carvalho Brandão, de 35 anos, foi morto com 3 tiros na noite deste sábado (1), na Rua Monte Sinai, no Loteamento Santa Helena, na região da Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com o apurado pela reportagem, Everson estava andando de bicicleta quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e o garupa, de posse de uma arma de fogo, efetuou cerca de 4 disparos, sendo que dois tiros acertaram o abdômen da vítima e um a perna esquerda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais Militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).