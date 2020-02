A militância do PT do Jordão se reuniu na noite da última sexta-feira, 31, para debater os caminhos do partido com vistas nas eleições municipais deste ano.

A reunião contou com a presença de parte da militância, da direção municipal, vereador Rosaldo, vice-prefeito Ademir Figueiredo e do ex-prefeito Hilário Melo, que foi convidado a colocar seu nome para a pré-candidato.

A presidenta Nagela Figueiredo deu início a reunião apresentando a nova direção municipal e reafirmando o convite para que o ex-prefeito Hilário Melo se colocasse a disposição da disputa municipal.

Seu Melo, como é conhecido no município, agradeceu o convite, reafirmou seu compromisso com povo jordanense, relatou sua contribuição de 12 anos à frente da prefeitura e falou da sua impossibilidade diante da necessidade que tem de cuidar de sua saúde.

Dando sequência a sua fala o ex-prefeito convidou a presidenta do PT, professora Nagela Figueiredo, para que colocasse seu nome a disposição do PT e do povo do Jordão, como pré-candidata a prefeita, para que levasse a sua mensagem e desse continuidade a bela história de gestões do PT comprometidas com povo.

A professora Nagela se disse lisonjeada com o convite e aceitou, caso fosse um entendimento de todos. Com fortes aplausos e os gritos de “Nagela prefeita”, a militância chancelou o convite e sacramentou a pré-candidatura da professora Nagela Figueiredo à prefeita do Jordão.