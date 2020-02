O deputado estadual Jenilson Leite ( PSB), vice-presidente da ALEAC, percorreu a BR-364, no trecho de Tarauacá a Cruzeiro do Sul, para dialogar com os moradores e ouvir as demandas doas pessoas que vivem as margens da rodovia federal.

Na comunidade São Vicente, no rio Gregório, o deputado se deparou com um problema que requer urgência. Que é o desmoronamento da cabeceira da ponte causado pela erosão.

Além dos destroços

na cabeceira da ponte, o rio já levou o galpão de armazenamento sem que o governo estadual ou municipal tenha feito algo para evitar a perda do imóvel tão importante para os produtores.

” O governo do Estado assiste o desmoronamento da cabeceira da ponte do rio Gregório sem tomar uma medida. Parece que o governo só age depois que ocorre o prejuízo. Se a perda do galpão não é o suficiente, temos que ficar isolado também?”, questiona o parlamentar.

O Rio avança para dentro da Vila São Vicente, ameaçando levar os comércios e residências.